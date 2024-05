Was läuft heute? | Evil, The Beach Boys, Muzzle

Evil

Nach zwei Jahren Wartezeit ist es nun soweit: Die vierte und letzte Staffel von „Evil“ startet auf Paramount+. Auch diesmal geht es um übernatürliche Fälle, die das Team um Dr. Kristen Bouchard beschäftigen. Aber es kündigt sich auch ein Antichrist-Baby an, das den Verlauf der Welt verändern könnte. Gleichzeitig müssen sich die Protagonisten auch ihren ganz eigenen Dämonen stellen.

The Beach Boys

In den 60er und 70er Jahren haben die Beach Boys mit Songs wie „Surfin‘ USA“ den kalifornischen Traum besungen und wurden weltweit erfolgreich. Doch auch die Boys haben mal ganz klein und familiär angefangen, bevor sie zum Gegenpart der Beatles wurden. Die Doku „The Beach Boys“ schaut sich die ganze Bandgeschichte an, mit bisher unveröffentlichten Mitschnitten und Interviews. Ihr könnt die Doku jetzt auf Disney+ streamen.

Muzzle — K-9 Narcotics Unit

Polizist Jake Rosser (Aaron Eckhart) sorgt gemeinsam mit seinem Hund Ace auf den Straßen von Los Angeles für Ordnung. Doch dann geraten sie in eine Schießerei und Ace stirbt. Jake will unbedingt den Mörder seines Hundes finden und nimmt die Aufklärung in seine eigene Hand. Mit dabei an seiner Seite ist dabei seine neue Polizeihündin Socks. „Muzzle — K-9 Narcotics Unit“ findet ihr ab heute auf Wow.

