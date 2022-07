Was läuft heute? | Exit, Alchemy of Souls, Stillwater – Gegen jeden Verdacht

Exit (Staffel 2)

Was tut Mann, wenn er alles hat? Dieser Frage geht die norwegische Serie „Exit“ auf den Grund: Die vier sehr erfolgreichen Banker Adam, Jeppe, William und Hendrik sind gelangweilt von ihrem Leben. Zwischen Geld, Ehe und Macht sind sie zu narzistischen Soziopathen mutiert. Gemeinsam mieten sie sich eine Luxus-Villa. Dort finden zum Ausgleich ihres inneren Drucks regelmäßig Exzesse zwischen Drogen, Prostitution und Gewalt statt. Laut dem Regisseur stammen 70 Prozent der Handlungen von Aussagen, die norwegische Banker im Vertrauen getätigt haben. Die zweite Staffel von „Exit“ ist jetzt in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Alchemy of Souls (Staffel 1)

In einem fantastischen Land kämpft eine mächtige Zauberin gegen böse Magier. Doch durch einen Zauber landet ihre Seele im Körper einer einfachen Dienerin. Diese freundet sich mit ihrem Herren an. Bald schon kennt er ihre wahre Identität und will ihr helfen, in ihren eigentlichen Körper zurückzukehren. Wenn auch nicht ganz uneigennützig. Die Mystery-Serie „Alchemy of Souls“ ist jetzt bei Netflix abrufbar.

Stillwater – Gegen jeden Verdacht

Allison ist Austauschstudentin in Marseille. Durch gravierende polizeiliche Ermittlungsfehler wird sie wegen Mordes an ihrer Freundin festgenommen. Ihr Vater (Matt Damon) reist ihr hinterher und bringt sich selbst in Gefahr, während er die Unschuld seiner Tochter beweisen möchte. „Stillwater – Gegen jeden Verdacht“ ist inspiriert vom Kriminalfall gegen Amanda Knox, die 2007 wegen Mordes an einer Freundin in Italien verhaftet und verurteilt wurde. Den Film könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

