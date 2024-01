Was läuft heute? | Expats, The Congregation, Masters of the Universe: Revolution

Expats

Nicole Kidman spielt in der Serie „Expats“ Margaret, eine Frau, die von den Vereinigten Staaten nach Hongkong ausgewandert ist. Sie lebt hier mit ihrem Mann, ihren Kindern und bis vor einem Jahr auch noch mit ihrem Sohn. Seit er verschwunden ist, kann sie in Hongkong nicht mehr glücklich werden. Auch die Amerikanerinnen Hillary, Margarets Freundin und Nachbarin, und die junge Mercy sind mit ihrem Leben in der Metropole unzufrieden. Wie die Leben der drei zusammenhängen, seht ihr in der Drama-Serie „Expats“ ab heute bei Prime Video.

The Congregation — Staffel 2

In den frühen 2000er Jahren gab es in dem schwedischen Dorf Knutby eine kriminelle Sekte. Die fiktionale Serie „The Congregation“ ist von dieser wahren Begebenheit inspiriert. Es geht um die 21-jährige Anna, die als Kindermädchen Zugang zu der Sekte bekommt und immer tiefer in die Abgründe dieser Vereinigung blickt. Ihr könnt die zweite Staffel von „The Congregation“ jetzt bei MagentaTV sehen.

Masters of the Universe: Revolution

„Masters of the Universe: Revolution“ ist zwar eine neue Serie, aber quasi die direkte Fortsetzung zu „Masters of the Universe: Revelation“. Es geht um den Superhelden He-Man, der wieder seinem Erzfeind Skeletor gegenübersteht. In dieser Serie muss He-Man aber nicht nur gegen das Böse kämpfen. Er muss sich auch entscheiden, ob er als König oder als Champion von Eternia in die Geschichtsbücher eingehen will. „Masters of the Universe: Revolution“ gibt es jetzt bei Netflix.

Was läuft heute?

