Was läuft heute? | Explained – Geld, Code 404, Das Erbe des Arabischen Frühlings

Explained: Geld

Kaum einer versteht, wie es wirklich funktioniert, und doch bestimmt es unser Leben jeden Tag: Geld. Die neue Episode der Doku-Reihe „Explained“ widmet sich diesmal genau diesem Thema und erklärt: Wie funktioniert das eigentlich mit dem Geldwert, Aktien und Zinsen? Und warum sind so viele Menschen verschuldet? Ist Glücksspiel eine Möglichkeit, um schnell an viel Geld zu kommen? Netflix klärt auf!

Code 404

Inspektor John Major kommt bei einem Einsatz ums Leben. Doch dank neuester Technik und künstlicher Intelligenz steht er schon bald von den Toten wieder auf. Als Cyber-Polizist geht er sogar wieder auf Verbrecherjagd. Doch dank einiger Fehler in der Programmierung stehen nun peinliche Pannen auf der Tagesordnung. Die britische Serie läuft auf Sky Comedy oder auf Abruf per Sky Ticket.

Das Erbe des Arabischen Frühlings

Vor zehn Jahren haben tausende Menschen in arabischen Ländern gegen Diktatoren und für Frieden und Wohlstand gekämpft. Doch nach den Erfolgen der Anfangszeit haben sich bald auch Islamisten in den Kampf um die neue Ordnung eingemischt. In der zweiteiligen Doku „Das Erbe des Arabischen Frühlings“ zieht Arte nun Bilanz.

Was läuft heute?

