Was läuft heute? | Extraordinary, Contra las Cuerdas, Die größten Rätsel der Wissenschaft

Extraordinary

Jen lebt in einer Welt, in der jede Person mit dem Erreichen des 18. Lebensjahrs eine Superkraft bekommt. Jen ist mittlerweile jedoch schon 25 und hat ihre Kraft immer noch nicht bekommen, obwohl sie sich nichts sehnlicher wünscht. Also macht sie sich auf die Suche. Dabei stellt sie fest, dass sie auf ihre eigene Weise besonders ist – und Anderssein auch eine Art von Superkraft sein kann. Ob ihr das reicht, könnt ihr in der ersten Staffel von „Extraordinary“ auf Disney+ sehen.

Contra las Cuerdas

Als Ángela aus dem Gefängnis entlassen wird, kehrt sie voller Vorfreude zu ihrer Familie nach Hause zurück. Doch ihre Tochter kann ihr die Vergangenheit nicht verzeihen. Also versucht die junge Mutter das Vertrauen des Mädchens auf ungewöhnliche Weise zurückzugewinnen und sie zu beeindrucken: als Wrestlerin. Die erste Staffel von „Contra las Cuerdas“ könnt ihr jetzt auf Netflix sehen.

Die größten Rätsel der Wissenschaft

Wissenschaft lebt von Neugier und ungelösten Fragen – und davon, Antworten auf diese Fragen zu finden. Einige wissenschaftliche Rätsel scheinen jedoch beinahe unlösbar zu sein. So auch das Rätsel um den Dolch von Tutanchamun: Im Grab des ägyptischen Pharaos Tutanchamun wurde ein Dolch aus Eisen gefunden. Allerdings waren die Ägypter zu Lebzeiten Tutanchamuns vor gut 3 400 Jahren gar nicht zur Herstellung dieses Materials in der Lage. Wie konnte der Dolch also dort hinkommen? Die mehrteilige Dokureihe „Die größten Rätsel der Wissenschaft“ stellt sich auf Sky Fragen wie dieser.

Was läuft heute?

