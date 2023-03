Was läuft heute? | Extrapolations, Boston Strangler, Sky High: Die Serie

Extrapolations

Die neue Serie „Extrapolation“ sticht vor allem wegen des absurden Star-Aufgebots heraus. Unter anderem Sienna Miller, Kit Harrington, Meryl Streep, Edward Norton, Tobey Maguire und David Schwimmer sind dabei, und die Liste ließe sich noch weiter fortführen. Aber worum geht es eigentlich? Die Serie erzählt von einer Zukunft, in der der Klimawandel so weit fortgeschritten ist, dass er alle Aspekte des Lebens negativ beeinflusst. In dieser Welt werden acht verschiedene Geschichten erzählt, die alle miteinander verwoben sind. Die neue Serie „Extrapolations“ könnt ihr jetzt bei Apple TV+ gucken.

Boston Strangler

Der Film „Boston Strangler“ spielt in den Vereinigten Staaten der 60er Jahre und es geht um eine Journalistin, die scheinbar zusammenhängende Mordfälle aufklären will. Doch bei ihrer Recherche werden ihr immer wieder Steine in den Weg gelegt. Ihre sexistischen Kollegen nehmen sie nicht ernst und auch die Polizei scheint nicht wirklich daran interessiert zu sein, den Fall aufzuklären. Trotzdem setzt sie ihr Leben aufs Spiel, um den Täter zu finden. Keira Knightley übernimmt die Rolle von Journalistin Loretta McLaughlin. Ihr könnt „Boston Strangler“ jetzt bei Disney+ sehen.

Sky High: Die Serie

In der spanischen Serie „Sky High: Die Serie“ geht es um eine Mutter, die in die Kriminalität abrutscht. Nachdem ihr Mann stirbt, schließt sich seinem Clan an. Im kriminellen Untergrund Madrids erfährt sie mehr über sich, aber auch über ihre verstorbenen Angehörigen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Film. „Sky High: Die Serie“ gibt es jetzt bei Netflix.

