Was läuft heute? | Fair Play, About Saturday, Das Phänomen Blade Runner

Fair Play

Phoebe Dynevor kennt ihr vielleicht aus dem Netflix-Hit „Bridgerton“. Im Thriller „Fair Play“ spielt sie jetzt eine Rolle, die kaum weiter entfernt sein könnte von der braven Adligen. Die Brokerin Emily denkt zunächst, dass sie in ihrem Kollegen Luke die Liebe ihres Lebens gefunden hat. Bis sie befödert wird und er ausflippt. Ihr könnt „Fair Play“ ab heute bei Netflix streamen.

About Saturday

(CN: Sexuelle Gewalt) Klara ist Anfang zwanzig und hostet einen Podcast zum Thema Singles und Online-Dating. Im Rahmen des Podcasts nimmt sie die Challenge an, sich über eine App auf ein Date zu verabreden. Sie treffen sich in einem Club. Als ihr Date sexuell übergriffig wird, endet der Abend für Klara in einer traumatischen Erfahrung. Die preisgekrönte Dramaserie „About Saturday“ erzählt Klaras emotionale Aufarbeitung ihres Traumas. Ihr findet „About Saturday“ ab sofort in der ZDF-Mediathek.

Das Phänomen „Blade Runner“

Selbst wenn ihr den Sci-Fi-Klassiker „Blade Runner“ mit Harrison Ford noch nie gesehen habt, zumindest den Titel kennt so gut wie jeder Mensch. Genau das macht den Film zu einem popkulturellen Phänomen. Wie „Blade Runner“ so wichtig wurde, erzählt jetzt eine neue arte-Doku. Ihr findet „Das Phänomen Blade Runner“ ab heute in der arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.