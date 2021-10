Was läuft heute? | Fairfax, Army of Thieves, Merkeljahre – Am Ende einer Ära

Fairfax

Als der Mittelstufenschüler Dale mit seinen Eltern auf die Fairfax Avenue in Los Angeles zieht, sind Hype und Coolness nur Fremdwörter für ihn. Doch das ändert sich, als er seine neue Clique kennenlernt, die sich bestens mit diesen Themen auskennt. Die animierte Comedyserie „Fairfax“ läuft jetzt auf Prime Video.

Army of Thieves

Der Kleinstadt-Banker Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer) ist ein Ass im Knacken von Tresoren. Er wird angeheuert, die sichersten Safes Europas zu öffnen. Und der Zeitpunkt für diesen Coup könnte nicht besser sein, weil die ganze Welt abgelenkt ist. Zeitgleich bricht nämlich bei Las Vegas eine Zombie-Apokalypse aus. Der Heist-Film ist ein Prequel zu „Army of the Dead“ und erzählt die Vorgeschichte von Ludwig Dieter. „Army of Thieves“ ist jetzt auf Netflix zu sehen.

Merkeljahre – Am Ende einer Ära

In 16 Jahren Amtszeit hat Angela Merkel Deutschland durch so einige Krisen geführt, etwa die Bankenkrise 2008, die Eurokrise ab 2010, das Migrationsgeschehen 2015 und zum Ende ihrer Zeit als Kanzlerin die Corona-Krise. Was von der Ära Merkel bleibt und was alles in dieser Zeit geschehen ist, davon erzählt die dreiteilige Dokumentation „Merkeljahre – Am Ende einer Ära“. Die Dokumentation könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek abrufen.

