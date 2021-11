Was läuft heute? | Faking Hitler, Gipfel der Götter, Was ist deutsch?

Faking Hitler

Ein ehrgeiziger Reporter mit Hang zum Nazi-Kult und ein geldgieriger Kunstfälscher haben in den 80er-Jahren für einen der größten Medienskandale gesorgt: die Hitler-Tagebüchern, die auch von Hitlers Meinung zu Chow Chows erzählen. Doch dann stellt sich raus, dass das alles eine große Fälschung ist. In der Serie „Faking Hitler“ schlüpfen unter anderem Moritz Bleibtreu und Lars Eidinger in die Hauptrollen. Ihr könnt die Serie ab heute auf RTL+ streamen.

Gipfel der Götter

Der Fotojournalist Fukamachi Makoto stößt auf eine alte Kamera, die die Geschichte des Bergsteigens verändern könnte. Um herauszufinden, wer tatsächlich als erstes den Gipfel des Mount Everst erreicht hat, wird Makoto letztendlich sogar selbst zum Bergsteiger. Den Animationsfilm „Gipfel der Götter“ findet ihr auf Netflix.

Was ist deutsch?

Rapper Eko Fresh, Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes und Koch The Duc Ngo haben zwei Dinge gemeinsam: Sie sind prominent und haben eine Migrationsgeschichte. Für die Doku „Was ist deutsch?“ haben sie sich mit Moderatorin Panagiota Petridou, Bloggerin Merve Kayikci und dem Schauspieler Sinan-G zusammengesetzt und diskutiert, was für sie deutsch ist. Die Doku läuft um 20:15 Uhr im ZDF oder ihr schaut sie euch in der ZDF-Mediathek an.

