Was läuft heute? | Fall, Crazy, Stupid, Love., Y-Kollektiv: 24/7 Eltern

Fall

Becky (Grace Caroline Currey) und Hunter (Virginia Gardner) sind Kletterfreaks. Doch seitdem Becky ihren Mann Dan bei einem Kletterunfall verloren hat, kann sie ihrer einstigen Leidenschaft nicht mehr nachgehen. Hunter will ihr dabei helfen, das Trauma zu überwinden. Dafür besteigen die beiden einen riesigen Fernsehturm mitten in der Wüste. Und das ist echt nichts für schwache Nerven — nicht mal beim Zuschauen. Den Survivalthriller „Fall“ gibt’s ab heute in der ZDF-Mediathek.

Crazy, Stupid, Love.

Cal (Steve Carell) wird überraschend von seiner Frau Emily (Julianne Moore) verlassen. Um sein Liebesleben wieder in die Gänge zu bringen, holt er sich zweifelhafte Hilfe von Casanova Jacob (Ryan Gosling). Der ist allerdings nur so lange im Casanova-Game, bis er Hannah (Emma Stone) kennenlernt. Und die ist die Tochter von Cal. Upsi. Die starbesetzte Rom-Com „Crazy, Stupid, Love.“ findet ihr ab heute bei Prime Video.

Y-Kollektiv: 24/7 Eltern

Laut Bundesfamilienministerium gelingt es deutschlandweit gerade mal 14 Prozent aller Paare, die Care-Arbeit in der Familie zu gleichen Teilen aufzuteilen. Und das, obwohl die meisten jungen Eltern gleichberechtigt sein wollen. Wieso Care-Arbeit immer noch mehr an den Müttern hängen bleibt und was das für langfristige Folgen hat, fragt die Doku „Y-Kollektiv: 24/7 Eltern“. Ihr findet die Doku ab sofort in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.