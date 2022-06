Was läuft heute? | False Positive, The Lake, The Fountain

False Positive

Lucy und Adrian sind endlich schwanger – und das nur Dank der Hilfe von Dr. Hindle. Der charismatische Arzt unterstützt die beiden, wo er nur kann. Doch mit der Zeit zweifelt Lucy an den Absichten des Arztes und muss feststellen, dass nicht nur er schreckliche Geheimnisse vor ihr verbirgt. Den Horrorfilm „False Positive“ findet ihr ab heute auf Wow.

The Lake

Justin kehrt nach einer Trennung wieder zurück in das familieneigene Ferienhaus am See. Doch als er ankommt, muss er feststellen, dass sein Vater das Haus seiner Stiefschwester vermacht hat. Mit der versteht sich Justin so gar nicht und will das Haus mit allen Mitteln wieder zurückhaben. Die Serie „The Lake“ könnt ihr auf Prime Video streamen.

The Fountain

Die todkranke Izzy bittet ihren Mann Tommy, die letzten Kapitel ihres Romans fertig zu schreiben. In dem geht es um den spanischen Conquistador Tomás, der auf der Suche nach einem Heilmittel für die spanische Königin Isabella ist. Tommy erkennt so einige Parallelen zu sich und macht sich auf die Suche nach dem ewigen Leben für seine große Liebe. Dabei macht der Film immer wieder Zeitsprünge – auch in die Zukunft. „The Fountain“ mit Hugh Jackman als Tommy, Tomás und Tom könnt ihr auf Disney+ anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.