Was läuft heute? | Fantasy Island, Copshop, Bloody Hell

Fantasy Island

Reichtum, Berühmtheit oder ewige Jugend – das sind wohl ganz klassische Wünsche. Die sind aber in den meisten Fällen nicht zu erfüllen. Anders in der 70er-Jahre-Serie „Fantasy Island“: Hier können Träume wahr werden. Wenn auch nicht immer so, wie sich die Wünschenden das denken. Das gilt auch für das Remake der Serie. Hier empfängt Elena (Roselyn Sanchez) ihre Gäste auf der Insel – Überraschungen garantiert. Die neue Version läuft jetzt bei Sky Ticket.

Copshop

Man nehme den Hau-drauf-Schauspieler Gerard Butler, einen Haufen Waffen und explosive Effekte und eine ganze Bande Krimineller, die einander an die Gurgel wollen. Fertig ist der perfekte Abend voller rasanter Action. Das verspricht zumindest der Film „Copshop“, in dem der Betrüger Teddy Murretto sich inhaftieren lässt, um Kopfgeldjägern zu entgehen. Der Plan geht natürlich nicht unbedingt auf. Was das nach sich zieht, könnt ihr bei Netflix sehen.

Bloody Hell

Der Titel dieses Films ist durchaus wörtlich zu nehmen. Es wird blutig, gruselig, aber auch irgendwie absurd. Die Horror-Komödie ist nicht grundlos erst ab 18 Jahren freigegeben. Wer aber auf brutale Schocker mit Witz steht, dürfte hier gut unterhalten sein, wenn der amerikanischer Ex-Häftling Rex nach Finnland abhaut und dort in die Fänge einer psychopathischen Familie gerät. Dass die Tochter Alia aber zunehmend mehr Gefallen an Rex findet, macht die Situation nicht weniger creepy. Ihr könnt den von der Presse gelobten Horror-Streifen bei Amazon Prime Video sehen.

Was läuft heute?

