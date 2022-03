Was läuft heute? | Fantasy Island, Tempo – Mut – Erfindungskraft – Frauen in der Geschichte des Autos, Forensik: Dem Mörder auf der Spur

Fantasy Island

Eigentlich sollte es die perfekte Traumreise werden, denn auf dem Inselresort „Fantasy Island“ erfüllt der Resortbesitzer die geheimsten Träume seiner Gäste. Doch leider entpuppt sich das Ganze eher als Albtraum und die Gäste müssen schnellstmöglich versuchen, die Insel zu verlassen, wenn sie noch mit dem Leben davonkommen wollen. Der Horrorfilm „Fantasy Island“ basiert auf der gleichnamigen Serie aus den 70ern und ist jetzt auf Netflix abrufbar.

Tempo – Mut – Erfindungskraft. Frauen in der Geschichte des Autos

Wenn es um Autos und Motorensport geht, werden Frauen häufig immer noch belächelt. Dabei wird oft ausgeklammert, dass Frauen in der Geschichte des Autos schon immer eine wichtige Rolle gespielt haben und Motoren nicht nur „Männersache“ sind. Die Dokumentation „Tempo – Mut – Erfindungskraft. Frauen in der Geschichte des Autos“ zeigt anhand von historischen Filmaufnahmen, Fotos und Animationen die 130 Jahre lange Beziehung von Frauen zu Autos. Ihr könnt die Doku in der Arte-Mediathek anschauen.

Forensik: Dem Mörder auf der Spur

Oft sind es nicht die großen Indizien, sondern nur winzige Spuren, die zur Klärung von Kriminalfällen führen. In acht Folgen schaut die True-Crime-Serie „Forensik: Dem Mörder auf der Spur“ auf die Rolle der forensischen Wissenschaft bei Mordermittlungen. Die Reihe gibt’s jetzt auf Sky.

