Was läuft heute? | Faraway, RoleModels: LUNA, Her Story

Faraway

In dem Film „Faraway“ geht es um die 49-jährige Zeynep. Weil ihre Familie sie nicht wertschätzt und ihr Mann sie betrügt, packt sie ihre Sachen und flieht auf die kroatische Insel Solta. Dort hat ihre kürzlich verstorbene Mutter ein Haus. Zeynep hofft, hier zu sich selbst zu finden. Was sie nicht weiß: In dem Haus ist noch ein Mann, den ihre Mutter dort hat wohnen lassen. Den Film „Faraway“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

RoleModels: LUNA

In der Doku-Reihe „RoleModels“ werden starke weibliche Persönlichkeiten porträtiert, die Vorbilder für viele Jugendliche sind. In der neusten Folge gewährt die Sängerin Luna einen Einblick in ihr Leben. Sie ist 2020 mit dem Song „Verlierer“ über Nacht zum Star geworden, nachdem sie einen Ausschnitt davon bei TikTok hochgeladen hat. „RoleModels: LUNA“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Her Story — Staffel 2

Auch in der Doku-Reihe „Her Story“ werden Frauen gezeigt, die erfolgreich sind, in dem was sie tun. In der zweiten Staffel gewähren unter anderem Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, die Tänzerin Motsi Mabuse und Tennisspielerin Angelique Kerber einen Einblick in ihr Leben. Die zweite Staffel „Her Story“ gibt es jetzt bei WOW.

Was läuft heute?

