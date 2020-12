Was läuft heute? | Fargo, Wolfsland, Alice in Borderland

Fargo

Was 1996 als Kultfilm über einen blutigen und abstrus-komischen Mord in der amerikanischen Kleinstadt Fargo anfängt, hat sich zur absoluten Erfolgsserie gemausert. Genauso brutal und trocken wie zuvor geht es auch in Staffel 4 weiter. In dieser legt sich Chris Rock und seine afroamerikanische Mafiaclique mit der italienischen Mafia an, die Kansas City fest in ihrer Hand hat. Klar geht es dabei nicht besonders harmonisch zu. Die neue Staffel von „Fargo“ könnt ihr ab heute auf Joyn+ gucken.

Wolfsland – Das Kind vom Finstertor

Beim Ermittlerduo Butsch und Viola knirscht es ein wenig. Doch als die beiden ein Kind im Kofferraum eines verlassenen Wagens finden, rücken die privaten Differenzen in den Hintergrund. Schnell stellt sich heraus, dass der schweigsame Junge viel Vertrauen zu Butsch aufbaut – keine einfache Situation, denn der Fahrer des Wagens wird ermordet aufgefunden. Und der Junge aus dem Kofferraum somit zum wichtigsten Zeugen in einem Mordfall. Kriegen Butsch und Viola die Wahrheit aus ihm heraus? Den spannenden Thriller könnt ihr heute Abend um 20:15 Uhr im Ersten sehen.

Alice in Borderland

Ursprünglich war „Alice in Borderland“ eine japanische Mangareihe. Nun wurde die Story in klassischer Netflix-Manier zur Serie geformt. Die Story hat es in sich: Der Schüler Alice und seine Kumpels sind eigentlich nur im Tokioer Szeneviertel Shibuya unterwegs, um ein wenig Spaß zu haben. Doch auf einmal finden sich in einer völlig menschenleeren Version von Tokio wider. Nach der ersten Panik wird klar: Hier handelt es sich um ein Spiel. Und es geht um Leben und Tod. Die dramatische Serienadaption des Mangas könnt ihr ab heute auf Netflix gucken.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.