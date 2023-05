Was läuft heute? | Fatal Attraction, Detective Knight: Rogue, Under the Dome

Fatal Attraction

Den Film „Eine verhängnisvolle Affäre“ aus dem Jahr 1987 gibt es jetzt als gleichnamige Serie, die im Original „Fatal Attraction“ heißt. Es geht um den erfolgreichen Anwalt Dan Gallagher. Eigentlich ist er glücklich verheiratet, aber trotzdem lässt er sich auf eine Affäre mit Alex ein. Die will sich allerdings nicht damit zufriedengeben, nur eine Affäre für ihn zu sein und entwickelt eine krankhafte Obsession für Dan. Sie verfolgt ihn auf Schritt und Tritt und bringt ihn letztlich in den Knast. Die Serie „Fatal Attraction“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ gucken.

Detective Knight: Rogue

Bruce Willis spielt in dem Film „Detective Knight: Rogue“ den Cop James Knight. Als sein Partner bei einer Schießerei schwer verletzt wird, schwört er Rache und verfolgt die Täter von Los Angeles bis nach New York. Sein neuer Partner will ihm dabei helfen. Doch als die beiden in New York ankommen, gibt es erst einmal andere Angelegenheiten zu klären, bevor sie sich auf ihren Racheplan fokussieren können. Ihr könnt den Actionfilm „Detective Knight: Rogue“ jetzt bei WOW streamen.

Under the Dome

Im Jahr 2009 hat Steven King seinen Roman „Die Arena“ veröffentlicht. Schon vier Jahre später gab es eine Serienadaption zu dem Buch, die den englischen Originaltitel „Under the Dome“ trägt. Es geht um die Kleinstadt Chester’s Mill, über der auf einmal, wie aus dem Nichts, eine Kuppel auftaucht. Es gibt keinen Weg raus oder rein. Während die ganze Stadt in Panik verfällt, gibt es eine kleine Gruppe, die herausfinden will, was es damit auf sich hat. Alle drei Staffeln „Under the Dome“ gibt es jetzt bei Freevee.

