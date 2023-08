Was läuft heute? | FCK 2020: Zweieinhalb Jahre mit Scooter, Crime Time: Tote lügen nicht, Zentralflughafen THF

FCK 2020: Zweieinhalb Jahre mit Scooter

Mit tiefgründigen Lyrics wie „How much is the Fish?“ oder auch „Hyper, Hyper“ ist die Band Scooter in die deutsche Musikgeschichte eingegangen. Und auch international sind Scooter schon lange erfolgreich, auch wenn sich die Zusammenstellung der Mitglieder öfter geändert hat. Immer ganz vorn steht H.P. Baxxter, der mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes heißt. Die Doku „FCK 2020: Zweieinhalb Jahre mit Scooter“ begleitet ihn und andere Mitglieder durch die Ups and Downs der Corona-Zeit. Ihr findet die Doku ab heute bei Netflix.

Crime Time: Tote lügen nicht

Die „Crime Time“-Reihe in der ARD-Mediathek kennt ihr vielleicht schon. In jeder Folge werden echte Fälle aufgerollt. Diesmal geht es um einen bayerischen Landwirt, der vermutlich von seiner eigenen Familie umgebracht wurde. Bis Beweise auftauchen, die eine ganz andere Geschichte erzählen. Die neue Folge „Crime Time: Tote lügen nicht“ könnt ihr ab sofort in der ARD-Mediathek anschauen.

Zentralflughafen THF

Flughäfen sind bekanntermaßen Orte des Ankommens und Weggehens. Der stillgelegte Flughafen in Berlin-Tempelhof ist seit 2015 vor allem wieder ein Ort des Ankommens. Denn die ehemaligen Hangars werden als Erstunterkunft für Geflüchtete genutzt. Wie es ist, an einem solchen Ort anzukommen und unter unsicheren Bedingungen vorübergehend zu leben, zeigt der Dokumentarfilm „Zentralflughafen THF“. Den findet ihr ab heute bei Mubi.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.