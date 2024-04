Was läuft heute? | Fiasco, The Comedian, Talking To The Dead – Sie spricht mit den Toten

Fiasco

Endlich bekommt Filmemacher Raphaël die große Chance und darf seinen ersten Film drehen. Doch getaltet sich das Ganze schwieriger als gedacht. Raphaël fehlt es an Autorität und Mut und er muss sich auch noch mit dem überheblichen Hauptdarsteller rumschlagen. Als dann noch die Produktion sabotiert wird, steht Raphaëls Traum auf der Kippe. Die Mini-Serie „Fiasco“ gibt es ab heute bei Netflix.

The Comedian

Callcenter-Mitarbeiter Ed ist mit seinem Leben nicht zufrieden. Seine Karriere als Comedian ist alles andere als erfolgreich und auch in Sachen Liebe ist Ed unglücklich. Doch dann lernt er den attraktiven Künstler Nathan kennen und Ed beginnt sich zu fragen wo er eigentlich hin will mit seinem Leben. Den Film „The Comedian“ ist ab heute bei Prime Video verfügbar.

Talking To The Dead — Sie spricht mit den Toten

Die zweiteilige Mini-Serie basiert auf den Fiona-Griffith-Romanen von Harry Bingham. Wie in den Büchern geht es auch in „Talking To The Dead“ um die Polizistin Fiona Griffith, die durch eine psychische Störung eine außergewöhnliche Empathie für die Toten empfindet. Als in Wales eine Prostituierte und deren Tochter ermordet werden, will Fiona den Fall unbedingt lösen. „Talking To The Dead — Sie spricht mit den Toten“ findet ihr bei WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.