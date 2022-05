Bild: Finding Alice mit Keeley Hawes in der Hauptrolle | Rachel Murray / Getty Images for Netflix / AFP

Was läuft heute? | Finding Alice, Madame Secretary, Projekt Aufklärung

Ein Leben voller Geheimnisse

Mitten in ihrer Trauer muss sich in „Finding Alice“ eine Witwe mit den Geheimnissen ihres Mannes auseinandersetzen. Eine ehemalige CIA-Agentin wird plötzlich „Madame Secretary“ und die Dokureihe „Projekt Aufklärung“ geht unter anderem der Frage nach, was Freiheit im 21. Jahrhundert noch bedeutet.