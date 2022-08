Bild: Fire Island | Jeong Park / Courtesy of Searchlight Pictures. © 2022 20th Century Studios All Rights Reserved

Was läuft heute? | Fire Island, Sprung, Mel Gibson: Vergöttert und verteufelt

Ein Auf und Ab der Gefühle

In „Fire Island“ suchen Noah und seine Freunde auf der berühmtesten Insel der Gay-Community nach Liebe, Romantik und Aufregung. In der Serie „Sprung“ will eine Gruppe ehemaliger Strafgefangener mit ihrem kriminellen Fachwissen etwas Gutes tun. Und die Doku „Mel Gibson: Vergöttert und verteufelt“ porträtiert den rasanten Auf- und Abstieg des Hollywood-Helden.