Firestarter

Charlie hat pyrokinetische Fähigkeiten: Sie kann allein mit der Kraft ihrer Gedanken Feuer entfachen. Das macht sie nicht nur zu etwas ganz Besonderem, sondern auch zum Risiko für die Menschen um sie herum – und zur Zielscheibe. Eine Regierungsorganisation will sie finden und sie zur Herstellung gefährlicher Waffen benutzen. Also fliehen Charlie und ihre Eltern. Der Sci-Fi-Thriller „Firestarter“ basiert auf dem Stephen King Roman „Feuerkind“. Ihr könnt den Film mit Zac Efron jetzt auf Wow streamen.

Three Months

Kurz nach seiner Abschlussfeier erfährt Caleb (Troye Sivan), dass er sich möglicherweise mit HIV infiziert haben könnte. Er lässt sich sofort testen, muss aber drei lange Monate auf das Ergebnis warten. Die Wartezeit bringt viele Unsicherheiten mit sich, aber auch neue Erkenntnisse und vielleicht sogar die große Liebe. Die Coming-of-Age-Dramödie „Three Months“ findet ihr auf Paramount+.

Heilstätten

Spannende Challenges und Kollaborationen mit anderen YouTube-Stars sind das Geheimrezept für viele Klicks. Deshalb macht sich eine Gruppe junger Internet-Sternchen auf den Weg in die Heilstätten, ein verfallenes Krankenhaus in der Nähe von Berlin. Dort wollen sie eine 24-Stunden-Angst-Challenge absolvieren und sich dabei filmen. Nur haben sie die Rechnung nicht mit dem alten Haus gemacht: Denn da scheint es tatsächlich zu spuken. Den Horrorfilm „Heilstätten“ könnt ihr euch jetzt auf Disney+ angucken.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.