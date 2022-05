Was läuft heute | Flee, Die Luft zum Atmen, The Unholy

Flee

Amin lebt in Kopenhagen und führt ein glückliches Leben. Doch von seiner Vergangenheit als afghanischer Flüchtling weiß niemand – nicht mal der Mann, den er bald heiraten will. Die verdrängten Erlebnisse seiner Flucht über Russland bis nach Dänemark drängen immer stärker hervor. Bis er sich einem Freund anvertraut und seine Geschichte erzählt. Der Oscar-nominierte dänische Animationsfilm „Flee“ läuft heute um 20:15 Uhr auf arte oder ihr schaut ihn euch in der arte-Mediathek an.

Die Luft zum Atmen

Miriam bekommt als Jugendliche die Diagnose Mukoviszidose – eine Stoffwechselerkrankung, bei der nach und nach innere Organe durch Schleim verstopfen. Durch eine neue Art der Therapie kann sie ein scheinbar normales Leben führen. Sie macht eine Ausbildung, verliebt sich, bekommt ein Baby. Doch die Zeit tickt und die tödlich endende Krankheit bleibt ein Teil ihres Lebens. „Die Luft zum Atmen“ könnt ihr heute um 20:15 Uhr auf ZDF sehen oder ihr streamt den Film in der ZDF-Mediathek.

The Unholy

Journalist Gerry Fenn berichtet hauptsächlich über abnorme Phänomene. Aktuell läuft es beruflich jedoch eher schlecht. Während er für ein anderes Thema unterwegs ist, trifft er in einer Kleinstadt nahe Boston auf ein Mädchen, das behauptet, die Jungfrau Maria hätte zu ihr gesprochen. Seitdem kann das einst taube Mädchen sprechen und vollbringt Wunder. Fenn geht dem Ganzen nach und entdeckt, dass hier nicht nur gute Mächte am Werk sind. Er wittert eine Story. Den Horrorfilm „The Unholy“ könnt ihr jetzt bei Sky Ticket sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.