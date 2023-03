Was läuft heute? | Fleishman Is In Trouble, The Box, Studio Schmitt

Fleishman Is in Trouble

In der Serie „Fleishman Is in Trouble“ spielt Jesse Eisenberg einen Vater, der sich gerade von seiner Frau getrennt hat. Er ist so schon mit seinem Vollzeitjob und dem geteilten Sorgerecht seiner Kinder überfordert. Doch dann kommt seine Frau unangemeldet vorbei, lässt die Kinder bei ihm und verschwindet auf einmal spurlos. Ihr könnt „Fleishman Is in Trouble“ jetzt bei Disney+ gucken.

The Box

In der True-Crime-Serie „The Box“ geht es um einen Mordfall, der seit dem Jahr 1976 ungeklärt ist. Detective Chris Loudon hat den Fall, der als unlösbar gilt, wieder aufgenommen. Loudon fühlte sich zu dem Fall verbunden, weil das damals 16-jährige Opfer nur zwei Wochen nach ihm geboren wurde. „The Box“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ sehen.

Studio Schmitt

„Studio Schmitt“ ist die Late-Night-Show von Comedy-Autor und Podcaster Tommi Schmitt. In der ersten Folge der neuen Staffel ist zum ersten Mal sein Podcast-Kollege Felix Lobrecht zu Gast. Außerdem zu Gast im Studio Schmitt sind diesmal Katrin Bauerfeind, der Heute-Show-Moderator Oliver Welke und Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni. Die neuen Folgen „Studio Schmitt“ gibt’s immer donnerstags ab 20:15 Uhr in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.