Was läuft heute? | Florence Foster Jenkins, Power Book III: Raising Kanan, Bad Times at the El Royale

Florence Foster Jenkins

Sie ist als die schlechteste Sängerin aller Zeiten in die Geschichte eingegangen: Florence Foster Jenkins. Trotzdem legte sie im New York der 40er-Jahre eine unglaubliche Karriere hin. Wie sie das geschafft hat, ohne die Töne zu treffen, seht ihr um 20:15 Uhr auf Arte!

Power Book III: Raising Kanan

Für Kanan Stark ist seine Mutter Raquel die wichtigste Person in seinem Leben. Aber sie ist auch der Kopf eines großen Drogenimperiums und will Kanan von ihrer Welt fernhalten. Doch er will sich beweisen und rutscht immer tiefer in diese Welt voller Drogen, Gewalt und Rivalitäten. Das ganze Spin-off der Serie „Power“ gibt’s jetzt bei Starzplay.

Bad Times at the El Royale

In einem Hotel an der Grenze von Nevada und Kalifornien treffen sieben Fremde in einer Nacht zusammen. Sie alle haben Geheimnisse, die nach und nach ans Licht kommen. Und dabei wird eine Menge Blut vergossen. In dem Neo-Noir-Film „Bad Times at the El Royale“ spielen unter anderem Jeff Bridges, Dakota Johnson und Chris Hemsworth mit. Ihr könnt ihn heute Abend um 23:05 Uhr auf ProSieben anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.