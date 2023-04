Was läuft heute? | Florida Man, Ehrliche Leute, Cry Macho

Florida Man

Im US-amerikanischen Sunshine State Florida lässt es sich super aushalten – außer man hat Schulden bei der Mafia und muss die verschollene Freundin eines Gangsterbosses aufspüren. Genau das passiert dem Ex-Polizisten Mike Valentine und sein Aufenthalt wird alles andere als Urlaub. „Florida Man“ könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

Ehrliche Leute

Die Grenzregion zwischen Frankreich und Belgien gilt als äußerst idyllisch und die Menschen als überaus freundlich und zuvorkommend. Sie würden niemals einer Fliege etwas zuleide tun. Oder vielleicht doch? Als in einem kleinen Dorf ein schrecklicher Autounfall ein Todesopfer fordert, glaubt nur Dorfbewohner Philippe daran, dass der Unfall nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Wer in dieser Sache recht behalten wird, könnt ihr in der Mini-Serie „Ehrliche Leute“ erfahren, ab sofort zu finden in der arte-Mediathek.

Cry Macho



Mike Milo (gespielt von Clint Eastwood) hat seine besten Tage längst hinter sich: Früher war er ein gefeierter Rodeo-Reiter und lebte glücklich mit seiner Frau zusammen. Doch seit ihrem Unfalltod ging es für Mike nur noch abwärts. Bis sein Boss Howard ihn um einen Gefallen bittet: Mike soll Howards Sohn Rafo aus Mexiko nach Texas bringen. Rafo selbst ist von der Idee zwar zunächst nicht begeistert, lässt sich aber schlussendlich doch auf den Roadtrip ein. Einlassen muss sich auch Mike – und das fällt ihm nach Jahren der Verbitterung und Einsamkeit alles andere als leicht. „Cry Macho“ findet ihr ab heute bei Amazon Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.