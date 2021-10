Was läuft heute? | Flucht aus Pretoria, Spy City, Mongolei – Zukunftsträume einer jungen Nomadin

Flucht aus Pretoria

Im Südafrika der 70er Jahre regiert das rassistische Apartheid-Regime. Auch ein Teil der weißen privilegierten Minderheit will das System nicht akzeptieren. Zum Beispiel die Aktivisten Tim Jenkin und Stephen Lee. Als sie geschnappt werden, bekommen sie eine Haftstrafe von zwölf Jahren. Aber kaum im Gefängnis, hecken sie schon einen Plan aus, wie sie wieder herauskommen … Den Film „Flucht aus Pretoria“, der auf wahren Begebenheiten basiert, gibt es jetzt auf Prime Video.

Spy City

Berlin, 1961: Kurz vor dem Mauerbau wird der englische Agent Fielding Scott nach Berlin geschickt, um dort einen Verräter in der britischen Botschaft ausfindig zu machen. Nur ist das nicht so einfach, denn in der Stadt wimmelt es nur so von Agenten. Die Thriller-Serie ist ab jetzt in der ZDF-Mediathek zu finden.

Mongolei – Zukunftsträume einer jungen Nomadin

Tagsüber holen sie Wasser am Brunnen, gehen in die Dorfschule und folgen mongolischen Traditionen, abends fliehen sie in die weite Welt des Internets oder schauen fern. Die 15-jährige Batma und ihre zwei kleinen Schwestern verkörpern die Widersprüche der Mongolei im 21. Jahrhundert. Über vier Jahre hat ein Kamerateam die Schwestern begleitet. Dabei herausgekommen ist die Doku „Mongolei – Zukunftsträume einer jungen Nomadin“, die jetzt in der Arte-Mediathek zu sehen ist.

