Was läuft heute? | Foodhacks mit Nadiya Hussain, Neuland, GZSZ

Foodhacks mit Nadiya Hussain

Wer Fan der britischen Show „The Great British Bake Off“ ist, darf sich ab heute über ein bekanntes Gesicht in einem neuen Format freuen. Die Köchin Nadiya Hussain, deren Fans sich als „Nadiyators“ bezeichnen, startet mit ihrer neuen Show. In “Foodhacks mit Nadiya Hussain” erklärt sie, wie Profis und Anfänger ganz schnell ein leckeres Gericht zaubern können. Perfekt für alle, die mit Zeitdruck in der Küche stehen, aber keine Nudeln mit Ketchup essen wollen. Ab heute geht es auf Netflix los.

Neuland – Wer hat die Macht im Internet?

Das Dokuformat „docupy“ hat schon mit „Ungleichland“ und „Heimatland“ begeistert. Jetzt werfen die Macher einen Blick auf die Digitalisierung. Wie entwickelt sich die Wirtschaft, wenn Plattformen und Daten immer mehr an Bedeutung gewinnen? Und wie lässt sich die Digitalisierung politisch regeln? All das kann man heute um 22:10 Uhr im WDR-Fernsehen sehen oder auch schon früher in der ARD-Mediathek.

Gute Zeiten, Schlechte Zeiten

Schon seit 28 Jahren kann jeder, der mag, werktags eine Folge „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ schauen. An sich also nichts Besonderes, dass auch heute eine neue Folge läuft. Wenn es nicht die 7000. Folge wäre! Und deshalb feiert RTL mit den Freundinnen Nina, Maren und Yvonne auf den Kanarischen Inseln. Zu sehen gibt es das Spektakel in Spielfilmlänge ab 19:40 auf RTL und natürlich auch bei TV Now.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.