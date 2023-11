Was läuft heute? | For all Mankind, Der Killer, 007: Road to a Million

For all Mankind — Staffel 4

Die neue Staffel „For all Mankind“ spielt im Jahr 2003. Die Weltraummächte USA, Sowjetunion und Korea haben ihren Konflikt über die Besiedelung des Mars beendet und leben in friedlicher Koexistenz in der Weltraumkolonie. Plötzlich taucht aber ein ressourcenreicher Asteroiden auf, der die Allianzen bedroht. Neben den bekannten Gesichtern ist jetzt unter anderem Toby Kebbell neu dabei, der Miles spielt, einen normalen Bürger, der nun auf dem Mars leben soll. Die neuen Folgen „For all Mankind“ gibt es ab heute wöchentlich auf Apple TV+.

Der Killer

Im neuen Film von „Fight Club“- und „Gone Girl“-Regisseur David Fincher schlüpft Michael Fassbender in die Rolle eines namenlosen Auftragskillers. Hochprofessionell und mit emotionslosem Vorgehen erledigt er jeden Job zuverlässig. Bei einem Auftrag in Paris lässt der Killer sein Ziel aber entkommen. Seine Auftraggeber wollen sich rächen und verletzten seine Freunde. Also jagt der Killer nun seine Auftraggeber. Den Actionthriller „Der Killer“ findet ihr jetzt bei Netflix.

007: Road to a Million

Auf Prime Video werden in der neuen Show „007: Road to a Million“ James-Bond-Abenteuer und Realityshow vermischt. Neun Zweierteams müssen fünf Challenges des sogenannten „Controllers“ bewältigen. Der Controller wird von „Succession“-Star Brian Cox gespielt und führt die Teams mit ihren Aufgaben rund um die Welt. Die Teilnehmenden müssen unter anderem in 007-Manier auf einen Kran klettern oder in den Schweizer Alpen aus einem Helikopter springen. Wer am Ende alle Aufgaben schafft, geht mit 1 Millionen Pfund nach Hause. Die Show „007: Road to a Million“ gibt es bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.