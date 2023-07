Was läuft heute? | Foundation, Der Sommer, als ich schön wurde, Gefangen im eigenen Körper

Foundation (Staffel 2)

Gaal Dornick hat Träume. Allerdings keine allzu schönen. Gaal ist Teil der Vereinigung der Vertriebenen in der Sci-Fi-Serie „Foundation“. Sie sieht voraus, dass es mit den Erzfeinden der Foundation, dem galaktischen Imperium, zu einer neuen Krise kommen wird. Und diese wird schlimmer als alles bisher Erlebte. Wer den Kampf um die Vormachtstellung im Universum für sich gewinnen wird, könnt ihr in der zweiten Staffel des Sci-Fi-Hits „Foundation“ ab heute bei Apple TV+ sehen.

Der Sommer, als ich schön wurde (Staffel 2)

Belly ist verliebt. Aber nicht nur in einen, sondern gleich in zwei junge Männer, mit denen die Teenagerin schon seit Jahren befreundet ist. In der zweiten Staffel der romantischen Coming-of-Age-Serie „Der Sommer, als ich schön wurde“ muss sich Belly aber nicht nur zwischen den beiden Boys entscheiden. Alle drei müssen sich von Gewissheiten ihres bisherigen Lebens verabschieden. Ob sie das besser zusammen hinbekommen und in welcher Konstellation, könnt ihr in Staffel 2 von „Der Sommer, als ich schön wurde“ ab heute bei Prime Video sehen.

Gefangen im eigenen Körper – 44 Stunden zwischen Leben und Tod

Beim sogenannten Locked-in-Syndrom ist man absolut bewegungs- und reaktionsunfähig, aber weiterhin bei vollem Bewusstsein. Die meisten Menschen, die so einen Zustand erfahren, überleben ihn nicht oder können sich danach nicht mehr daran erinnern. Anders ist das bei Gil Avni. Er fiel ohne erkennbaren Grund ins Wachkoma und blieb auch bei Bewusstsein, als er im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt wurde. Wie es ihm mit dieser unfassbaren Geschichte geht, erzählt die Doku „Gefangen im eigenen Körper – 44 Stunden zwischen Leben und Tod“, die ihr ab heute in der ARD-Mediathek streamen könnt.

