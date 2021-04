Was läuft heute? | Framing Britney Spears, Die Dirigentin, Rocketman

Framing Britney Spears

Sie war der größte Pop-Star der frühen 2000er: Britney Spears. Doch dann kam der Absturz. Trennung von Justin Timberlake, rasierter Kopf und Vormundschaft durch den eigenen Vater. Die Doku „Framing Britney Spears“ hinterfragt nun diese Erzählung vom Fall Britney Spears. Denn warum kam nur sie schlecht weg bei der Trennung und nicht Justin Timberlake, warum ist sie auch zehn Jahre nach dem Zusammenbruch noch unter der Vormundschaft ihres Vaters und war vielleicht das toxische Verhältnis von Medien und Gesellschaft Schuld an allem? Die Doku „Framing Britney Spears“ der New York Times seht ihr jetzt in deutscher Übersetzung bei Amazon Prime Video.

Die Dirigentin

Die 1920er-Jahre sind nicht unbedingt a Women’s World und erst recht nicht die Konzertsäle. Doch Antonia Brico will sich damit nicht abfinden. Als niederländische Emigrantin in den USA beschließt sie, entgegen aller Widerstände Dirigentin zu werden in einer Männerdomäne. Schon bald schafft sie es, die Berliner Philharmoniker zu dirigieren und fünf Jahre später als erste Frau der Welt ein Sinfonieorchester zu leiten. Die wahre Geschichte von Antonia Brico seht ihr im Drama „Die Dirigentin“ in der ARD Mediathek.

Rocketman

He’s still standing! ProSieben widmet Sir Elton John einen kompletten Themenabend! Den Start macht die Free-TV-Premiere des Oscar- und Golden Globe-prämierten Biopics „Rocketman“ rund um den Aufstieg des weltberühmten Musikers. Wer danach noch nicht genug hat von Elton John, für den zeigt ProSieben im Anschluss die Doku „Elton John: A Singular Man“ aus dem Jahr 2015 und nach Mitternacht dann könnt ihr den Ostermontag mit dem Konzertmitschnitt „Elton John: The Million Dollar Piano live in Las Vegas“ ausklingen lassen.

Was läuft heute?

