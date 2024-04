Was läuft heute? | Franklin, The Fortress, Ray Donovan: The Movie

Franklin

1776 ist der amerikanische Unabhängigkeitskrieg in vollem Gange und die amerikanischen Kolonien brauchen dringend Unterstützung gegen die Briten. Deswegen reist Benjamin Franklin (Michael Douglas) gemeinsam mit seinem Enkel nach Frankreich und sucht nach Hilfe. Das ist nicht ganz einfach, denn unter anderem hat Franklin keinerlei diplomatische Vorerfahrungen — dafür aber eine Menge Charme. Die ersten drei Folgen von „Franklin“ findet ihr ab heute auf Apple TV+ und dann erscheint jede Woche eine neue Folge.

The Fortress

In naher Zukunft herrscht in Europa das Chaos, außer in Norwegen. Das Land hat sich ein sicheres und vor allem autarkes System aufgebaut und lebt in relativem Wohlstand. Doch das Leben dort wird bald von einem mysteriösen Fischsterben bedroht. Alle Folgen von „The Fortress“ könnt ihr ab heute in der ARD-Mediathek streamen.

Ray Donovan: The Movie

Über sieben Staffeln hinweg durfte das Publikum das Leben von Ray Donovan in der gleichnamigen Serie begleiten. Den gebührenden Abschluss bekommt die Serie mit einem eigenen Film. In dem geht es vor allem um das Verhältnis zwischen Ray und seinem Vater Mickey, der mit einem Koffer voller Wertpapiere nach Boston abhaut. Ihr könnt „Ray Donovan: The Movie“ jetzt bei Magenta TV anschauen.

