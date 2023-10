Was läuft heute? | Frasier, Eine Frage der Chemie, Die Quellen des Bösen – Jagd nach dem Runen-Mörder

Frasier

Vor fast 20 Jahren lief die letzte Folge der legendären Sitcom „Frasier“. Heute, im Jahr 2023, ist der Radiomodertor und Psychologe mit einer neuen Staffel zurück. In den neuen Folgen kehrt Frasier Crane nach Boston zurück. Dort winkt ihm nicht nur eine neuer Job an der Uni, sondern hier lebt auch sein Sohn Freddy, zudem er ein etwas schwieriges Verhältnis hat, was er gerne ändern will. Vater und Sohn müssen also wieder zueinander finden. Die ersten zwei der insgesamt zehn neuen Folgen „Frasier“ gibt es auf Paramount+.

Eine Frage der Chemie

Apple TV+ hat die neue Serie „Eine Frage der Chemie“ mit Marvel-Star Brie Larson im Programm. Sie spielt die Chemikerin Elizabeth Zott, die in den 50er Jahren aus ihrem Job in der Forschung entlassen wird, da sie als Laborassistentin angeblich eine zu große Ablenkung für die Männer des Institut darstellt. Kurz darauf ergattert sie einen Stelle als Moderatorin einer landesweiten Kochsendung und ist dabei nicht nur sehr erfolgreich, sondern merkt auch, dass Kochen und Chemie gar nicht so weit voneinander entfernt sind. „Eine Frage der Chemie“ startet heute mit den ersten zwei von acht Folgen auf Apple TV+.

Die Quellen des Bösen — Jagd nach dem Runen-Mörder

Mit „Die Quellen des Bösen“ startet eine neue Crime-Show auf RTL+, die in die Fußstapfen von Filmen wie „Das Schweigen der Lämmer“ oder Serien wie „True Detective“ treten will. Die Handlung folgt dem Ermittler-Duo Ulrike Bandow und dem frisch aus Hamburg versetzten Koray Larssen. Beide sollen Anfang der 90er Jahre die Morde des Runen-Mörders aufklären. Henriette Confurius und Fahri Yardim besetzen die beiden Hauptrollen. Alle sechs Episoden von „Die Quellen des Bösen — Jagd nach dem Runen-Mörder“ findet ihr bei RTL+.

Was läuft heute?

