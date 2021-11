Was läuft heute? | Frau Jordan stellt gleich, White Snake, Die Luft, die wir atmen

Frau Jordan stellt gleich – Staffel 3

Im neuen Job scheint die neueste Wellnessbehandlung wichtiger zu sein als Gleichstellung. Kein Wunder also, dass Frau Jordan zurück ins Stadthaus in ihren alten Job als Gleichstellungbeauftragte will. Nur sitzt da immer noch Frau Sommerfeld und die ist gar nicht gut auf Frau Jordan zu sprechen. Und auch der neue Antidiskriminierungsbeauftragte sorgt für ordentlich Wirbel. Die dritte Staffel „Frau Jordan stellt gleich“ mit Katrin Bauerfeind in der Hauptrolle gibt’s ab jetzt bei Joyn+.

White Snake – Die Legende der weißen Schlange

Nachdem sich Schlangendämonin Blanca in einen Menschen verwandelt hat, verliebt sie sich ausgerechnet in einen Schlangenjäger. Denn die Menschen und das Volk der Schlangen sind zutiefst verfeindet. Aber vielleicht gelingt es dem Paar gemeinsam Frieden zwischen Menschen und Schlangen zu schaffen. Der Animationsfilm „White Snake — Die Legende der weißen Schlange“ ist die chinesische Antwort auf Dreamworks, Disney und Pixar und bei Amazon Prime Video zu sehen.

Die Luft, die wir atmen

Über Nacht zwingt ein unerwarteter Kälteeinbruch die Besucher eines Altenheims im Frankfurter Umland zu einer unfreiwilligen Übernachtung in der Einrichtung. Hier sind sie nun gezwungen, sich mit ihren verdrängten Gefühlen und unaufgearbeiteten Konflikten auseinanderzusetzen. Das Drama „Die Luft, die wir atmen“ läuft jetzt online first in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

