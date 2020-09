Was läuft heute? | Freaks, Einfach super, So ist das Leben

Freaks – Du bist eine von uns

Mit Superkräften ist man zu etwas Größerem bestimmt. Das glauben zumindest die Superhelden und -heldinnen in „Freaks“. Eine von ihnen ist Wendy, die mit ihrem Familienleben und ihrem schlecht bezahlten Job nicht wirklich glücklich ist. Als sie plötzlich super stark ist, könnte ihr das helfen, ihr Leben zu verändern. Dieser deutsche Superhelden-Film läuft ab heute bei Netflix.

Einfach super

In dieser neuen ZDF-Show geht es um Rekorde und Superlative. In den Teams treten Kinder mit besonderen Talenten zusammen mit Prominenten an. Wer gewinnt, bekommt einen Herzenswunsch erfüllt. „Einfach super“ lief bereits im KiKa und ist heute Abend auch zur Primetime im ZDF zu sehen. Die Shows sind natürlich auch in der ZDF-Mediathek jederzeit abrufbar.

So ist das Leben

Will verliebt sich in Abby, Abby verliebt sich in Will. So weit, so normal für einen romantischen Film. Die Beziehung der beiden beeinflusst aber auch das Leben einiger anderer Menschen – und das nicht nur in ihrer eigenen Gegenwart. „So ist das Leben„, von den Machern von „This is Us“, könnt ihr ab heute bei Sky streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.