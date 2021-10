Was läuft heute? | Freud, The Rocky Horror Picture Show, True Demon

Freud

Im Wien des späten 19. Jahrhunderts stößt Sigmund Freud mit seinen Ideen und Theorien fast ausschließlich auf Ablehnung. Niemand will ihn als Arzt wirklich ernst nehmen, er wird verspottet und kann sich nicht einmal seine Miete leisten. Doch eines Tages wendet sich das Blatt. Die Polizei bittet Freud um Hilfe in einem Mordfall. Seite an Seite mit Kriegsveteran und Polizist Alfred Kiss sowie dem Medium Fleur Salomé begibt er sich auf Mörderjagd. Die Thriller-Serie „Freud“ ist ab jetzt in der ZDF-Mediathek verfügbar.

The Rocky Horror Picture Show

Ein gruseliges Schloss, ein ebenso gruseliger Hausherr und Songs mit Kultstatus: „The Rocky Horror Picture Show“ ist der absolute Halloween-Musical-Klassiker. Als sich das junge Pärchen Janet und Brad verirrt und die Nacht im Anwesen von Frank’N’Furter verbringen muss, wissen sie noch nicht, was sie dort erwarten wird: Erst werden beide vom Hausherren verführt. Als Janet jedoch mit dessen Kreation Rocky Horror anbändelt, hört für Frank’N’Furter der Spaß auf. Das Comedy-Musical könnt ihr auf Disney+ sehen.

True Demon

Als die 21-jährige Anna ein altes Foto von ihrer Mutter findet, kann sie es kaum glauben: Ihr Mutter sollte längst verstorben sein, das Bild ist aber eindeutig nach dem angeblichen Tod entstanden. Von ihrem Vater bekommt Anna keine Antworten, also entscheidet sie, der Sache selbst nachzugehen. Mit einer kleinen Gruppe reist sie in den Wald, wo das Foto entstanden ist. Nur verschwindet schon kurz nach der Ankunft Annas beste Freundin und dann tauchen mysteriöse Männer auf, die Anna und ihre zwei anderen Freunde beseitigen wollen. Die Serie „True Demon“ wurde seit ihrer erstmaligen Veröffentlichung 2019 auf YouTube überarbeitet und mit neuen Szenen ergänzt. Das Coming-of-Age-Horror-Format findet ihr ab jetzt in der ARD-Mediathek



Was läuft heute?

