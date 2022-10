Was läuft heute? | From Scratch, Hübsches Gesicht, Troppo

From Scratch

In „From Scratch“ geht es um ein ungleiches Paar. Amy kommt aus Texas, Lino kommt aus Italien. Wegen ihrer unterschiedlichen kulturellen Hintergründen müssen sie immer wieder Hürden überwinden. Nachdem Lino eine fatale Diagnose bekommt, rücken die Familien jedoch trotz ihrer Unterschiede näher zusammen und sind füreinander da. Die neue Serie „From Scratch“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

Hübsches Gesicht

In der Serie „Hübsches Gesicht“ geht es um Gigi. Sie hat mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Doch sie ist in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Freund David. Der meldet Gigi ohne ihr Wissen in einem Fat-Camp an. Nicht nur ihr Freund, sondern auch die anderen Frauen im Camp unterstützen sie bei ihrer Mission. David zu Liebe versucht Gigi zunächst, ein gesünderes Leben zu führen und abzunehmen. „Hübsches Gesicht“ könnt ihr jetzt auf RTL+ schauen.

Troppo

In „Troppo“ wird der Privatdetektiv Ted von der Polizei gesucht, obwohl er unschuldig ist. Um dem Gefängnis zu entkommen, flieht er nach North Queensland. Dort lernt er Amanda kennen, ebenfalls eine Privatdetektivin, die von der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Zusammen machen sich die beiden an ihren ersten Fall. Ihr könnt „Troppo“ jetzt auf Freevee sehen.

Was läuft heute?

