Was läuft heute? | Frontmen, The Days, Der gestiefelte Kater

Frontmen — Die größten Rockstars aller Zeiten

Sie sind Rockstars mit ikonischen Bühnenshows, mit Soundtracks die Massen bewegen. Doch was steckt hinter den Showtalenten? Die Dokumentation „Frontmen — Die größten Rockstars aller Zeiten“ nimmt unter anderem Gene Simmons von KISS, Bruce Dickinson von Iron Maiden, Ozzy Osbourne von Black Sabbath und Steven Tyler von Aerosmith ins Visier — auch deren Schattenseiten und Geheimnisse. Was unterscheidet die Rockstars von durchschnittlichen Sängern und Sängerinnen? „Frontmen — Die größten Rockstars aller Zeiten“ ist jetzt in der ARD-Mediathek verfügbar.

The Days

Erst erschüttert ein schweres Erdbeben die japanische Küste, dann bricht eine Tsunami-Welle über das Festland herein — auch auf das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi. Es kommt zur Kernschmelzen. Die Dramaserie „The Days“ zeigt die Ereignisse der nuklearen Katastrophe von Fukushima aus drei verschiedenen Blickwinkeln, die der Mitarbeitenden des Kernkraftwerks, die von Regierungsmitgliedern und die von Angestellten eines E-Werks. Die achtteilige Serie „The Days“ könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

Der gestiefelte Kater

Der 3D-Ableger zur Shrek-Reihe erzählt die Geschichte des gestiefelten Katers bevor er auf Shrek traf. Mit Humpty Dumpty und Katze Kitty macht er sich auf die Suche nach der Gans, die goldene Eier legt. Doch der gestiefelte Kater ist nicht der Einzige mit diesem Vorhaben. Mit dem Märchen-Klassiker der Gebrüder Grimm hat der Film nur noch wenig zu tun, aber er erzählt mit viel Humor eine Abenteuergeschichte für die ganze Familie. Schauen könnt ihr den Film „Der gestiefelte Kater“ nun bei Paramount+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.