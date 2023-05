Was läuft heute? | Fubar, Topside – Flucht ins Ungewisse, The Kardashians

Fubar

Arnold Schwarzenegger ist zurück. In „Fubar“ spielt er den ehemaligen CIA Agenten Luke, der aus dem Ruhestand zurückkehrt, um einen Agenten namens Panda zu retten. Bei der Rettungsaktion stellt sich aber heraus, dass Lukes Tochter Emma hinter Geheimagent Panda steckt. Schon zu Zeiten von „Der Kindergarten Cop“ und „Twins“ hat Arni seine lustige Seite unter Beweis gestellt. Auch hier gibt es wieder ein Mischung aus Action und Comedy. Alle acht Folgen von „Fubar“ gibt es ab heute auf Netflix.

Topside — Flucht ins Ungewisse

Das Drama legt den Fokus auf das Überleben von Wohnungslosen in New York City und erzählt von der jungen Mutter Nikki, die mit ihrer fünfjährigen Tochter „Little“ als Teil einer Gruppe Wohnungsloser in einer stillgelegten U-Bahn Station lebt. Als die Station eines Tages von der Stadt geräumt werden soll, flüchten Nikki und Little auf die Straßen New Yorks. Ab heute könnt ihr „Topside — Flucht ins Ungewisse“ auf Freeve streamen.

The Kardashians

In der mittlerweile dritten Staffel der Reality-Show über das Leben und Streiten des Kardashian-Clans geht es dieses Mal ernster zur Sache. Neben Kims endgültiger Scheidung von ihrem Ex-Mann Kanye West geht es auch um Khloes Hautkrebserkrankung, die Hochzeit von Kourtney und Travis Barker und Kylies Vorstellungen von einem Schönheitsbild. Die neun Folgen von „The Kardashians“ gibt es ab heute wöchentlich auf Disney+.

Was läuft heute?

