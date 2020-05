Was läuft heute? | Full House, Der gute Bulle, Night on Earth

Full House

San Fransisco in den 90ern: Der alleinerziehende Danny Tanner lebt mit seiner Patchworkfamilie in einem Haus und erlebt die kleinen Freuden und Ärgernisse des Alltags. Jetzt kommt eine gute und eine schlechte Nachricht für alle Freunde der 90er-Sitcom. Die Schlechte: Netflix nimmt Full House aus dem Programm. Die Gute: Ihr habt noch bis Sonntag Zeit, um alle 192 Folgen zu bingen.

Der gute Bulle – Friss oder Stirb

Hier spielt Armin Rohde den Polizisten Fredo Schulz, der mit Hilfe der Dealerin Dakota verdeckt in der Neuköllner Drogenszene ermittelt. „Der gute Bulle“ ist ein Typ mit Ecken und Kanten, was den Film zu einer Art Cop-Drama macht. Anschauen könnt ihr euch das Ganze entweder pünktlich um 20:15 Uhr heute Abend im ZDF oder später in der ZDF-Mediathek.

Night on Earth

Freunde des rebellischen Independent-Kinos kommen zurzeit bei MUBI auf ihre Kosten: Der Streaminganbieter widmet sich in einem Special dem großen Indie-Regisseur Jim Jarmusch. Neben anderen Filmperlen könnt ihr dort seit ein paar Tagen auch „Night on Earth“ sehen, einen lakonischen Episodenfilm über Taxifahrer und ihre Gäste.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.