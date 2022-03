Was läuft heute? | Funeral for a Dog, Oh Hell, Camps for Future

Funeral for a Dog

Im Mittelpunkt der Drama-Serie „Funeral for a Dog“ stehen Mark, Tuuli und Felix. Das ungleiche Liebes-Trio reist um die ganze Welt: Südamerika, New York, Finnland und plötzlich verschwindet Felix. Der Journalist Daniel meint die Geschichte der drei aus einem Roman von Mark wiederzuerkennen und fängt an, in ihrer Vergangenheit zu graben. Übrigens, der Cast von „Funeral for a Dog“ lässt sich sehen. In den Hauptrollen spielen Friedrich Mücke, Albrecht Schuch und Daniel Sträßer. Streamen könnt ihr die Serie jetzt mit eurem Sky Ticket.

Oh Hell

Für Helene, die von allen nur „Hell“ genannt wird, ist das Leben die Hölle: kein richtiges Studium, ständig keine Kohle und sowieso läuft nichts so, wie es eigentlich soll. Und dann muss sie auch noch zusehen, wie ihre beste Freundin Maike einen Erfolg nach dem anderen feiert. Aus einer neuen Laune heraus fängt Hell an, Cello zu spielen und ausgerechnet ihr Cello-Lehrer Oskar scheint der Erste zu sein, der sie wirklich versteht. Streamen könnt ihr die Serie „Oh Hell“ ab jetzt bei MagentaTV.

Camps for Future

Jonas Ems und Jonas Wuttke von moonvibe waren bereits verantwortlich die Web-Serie „Krass Klassenfahrt“. Jetzt widmen sie sich dem Thema Klimaschutz. In ihrer neuen Serie „Camps for Future“ treten acht junge Talente gegeneinander an. Das Ziel: die beste Idee für mehr Klimaschutz. Mit von der Partie sind Schauspielerin Tua El-Fawwal und Influencerin Larissa Neumann. Streamen könnt ihr „Camps for Future“ ab jetzt bei Joyn.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.