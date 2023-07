Was läuft heute? | Futurama, Unbekannt: Die Kosmische Zeitmaschine, Digital Fail — Deutschland im Datenstau

Futurama

Nach fast zehn Jahren geht die beliebte Science-Fiction-Zeichentrickserie „Futurama“ weiter. Und immer noch müssen Fry, Leela und Bender für den intergalaktischen Paketservice Planetexpress Pakete ausliefern und erleben dabei allerhand verrückte und witzige Abenteuer. Trotz der langen Pause sind fast alle originalen Sprecherinnen und Sprecher zurück, um ihre ikonischen Rollen sowohl im englischen Original also auch in der deutschen Synchronisation wieder zu besetzen. Die neuen Folgen der elften Staffel „Futurama“ gibt es auf Disney+.

Unbekannt: Die Kosmische Zeitmaschine

1996 ging die Entwicklung des James-Webb-Weltraumteleskops als gemeinsames Projekt der Weltraumagenturen NASA, ESA und der kanadischen CSA los. 2021 wurde es ins All geschossen, um hochauflösende Bilder von weit entfernten Galaxien zu machen. Wegen der Geschwindigkeit, mit der das Licht, das vom Teleskop eingefangen wird, reist, sind die gezeigten Bilder Abbildungen längst vergangener Ereignisse. Somit ist das Teleskop quasi eine Art Zeitmaschine. In der Netflix-Doku „Unbekannt: Die Kosmische Zeitmaschine“ wird nicht nur das Teleskop und seine Bilder thematisiert, sondern auch die Fachleute der verschiedenen Disziplinen, die es auf den Weg gebracht haben. Die Dokumentation könnt ihr auf Netflix streamen.

Digital Fail — Deutschland im Datenstau

Deutschland und das Internet haben ein schwierige Beziehung. Viele nutzen es zwar täglich, doch erleben sie auch fast täglich Probleme. In der ZDF-Reportage „Digital Fail — Deutschland im Datenstau“ geht es um die vielen offenen Baustellen bei Netzausbau und Digitalisierung in Deutschland. So werden unter anderem ein Streamer und eine Musikerin interviewt, die beide beruflich mit langsamem Internet zu kämpfen haben. Eingeordnet wird das Ganze von Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs und IT-Sicherheitsexperte. Die 45-minütige Reportage findet ihr in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.