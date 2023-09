Was läuft heute? | Future From Above, Interview mit einem Vampir, Is She the Wolf?

Future From Above — Die Zukunft der Erde

Blickt man ein paar Jahre in die Zukunft, sieht die für unsere Erde nicht gerade rosig aus. Um daran noch etwas zu ändern, müssen jetzt ganz schnell neue Ideen und alternative Konzepte her. Die Dokuserie „Future From Above“ schaut sich unter anderem an, wie sich unsere Städte oder auch das Transportwesen verändern müssten. Ihr findet die erste Staffel jetzt auf Wow.

Interview mit einem Vampir

Im Jahr 1791 trifft Louis auf den faszinierenden Lestat, der zufällig ein Vampir ist. Der hat auch schon große Pläne mit seinem neuen Freund: Er will ihn in einen Vampir verwandeln. Etwa 200 Jahre später trifft Louis auf den Reporter Daniel und erzählt ihm seine ganze Lebensgeschichte, in der Töten und Bluttrinken lange Zeit dazugehört hat. Den Film „Interview mit einem Vampir“, mit Brad Pitt, Tom Cruise und Kirsten Dunst, könnt ihr auf Prime Video streamen.

Is She the Wolf?

Zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Reality-Show sind auf der Suche nach der großen Liebe. Doch das ganze hat einen Haken: Unter ihnen sind einige Wölfe, also Spielerinnen die sich nicht verlieben dürfen. Denn nur, wenn sie das bis zum Ende der Show durchhalten, können sie gewinnen. Die japanische Reality-Show „Is She the Wolf?“ könnt ihr ab heute auf Netflix anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.