Was läuft heute? | Game Night, Playlist of my Life, Janet Jackson

Game Night

In dem Film „Game Night“ trifft sich eine Gruppe von Freunden regelmäßig zu entspannten Spielabenden. Für einen Abend hat sich Brooks etwas Besonderes überlegt: eine Mystery-Mordnacht. Dafür geht er sogar so weit, sich entführen zu lassen. Nachdem die Gruppe nach ihm sucht und sogar das FBI involviert ist, sind sich die Freunde nicht mehr so sicher, was noch Spiel und was Realität ist. Das Regie-Duo John Francis Daley und Jonathan Goldstein haben auch schon gemeinsam das Drehbuch zur Komödie „Kill the Boss“ geschrieben, in der ebenfalls Jason Bateman die Hauptrolle gespielt hat. Ihr könnt „Game Night“ jetzt auf Prime Video sehen.

Playlist of my Life

Der MDR hat mit „Playlist of my Life“ eine neue Musik-Show ins Leben gerufen. Das Konzept: Die Hosts Jeanette Biedermann und Gregor Meyle laden Künstlerinnen und Künstler ein, die Songs mitbringen, die sie in ihrem Leben geprägt haben. Neben persönlichen Interviews über prägenden Momente wird außerdem ganz viel gesungen und musiziert. In der ersten Folge ist Yvonne Catterfeld zu Gast. Weitere Gäste der sechsteiligen Show sind Daniel Donskoy, Laith Al-Deen, Annett Louisan, Lotte und Cassandra Steen. Ihr könnt „Playlist of my Life“ in der ARD-Mediathek sehen.

Janet Jackson

Janet Jackson gewährt in der nach ihr benannten Dokumentation „Janet Jackson“ ganz persönliche Einblicke in ihr Leben und in ihre schwierige Kindheit. In der Dokumentation kommen neben Janet selbst auch ihre Geschwister und Freundinnen und Freunde zu Wort. Ihr könnt „Janet Jackson“ auf Sky Ticket streamen.

Was läuft heute?

