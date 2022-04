Was läuft heute? | Gaslit, La Brea, Frankreich aus europäischer Sicht

Gaslit

Als der Watergate-Skandal an die Öffentlichkeit kommt, ist Martha Mitchell eine der ersten Personen, die den US-Präsidenten Richard Nixon beschuldigt, an der Affäre beteiligt zu sein. Aber weil die Ehefrau des Justizministers John N. Mitchell besonders für ihre Liebe zu Klatsch und Tratsch bekannt ist, will ihr keiner glauben. Für Martha beginnt eine harte Zeit und auch ihre Ehe wird auf die Probe gestellt, als sich ihr Mann zwischen ihr und dem Präsidenten entscheiden muss. Die Serie „Gaslit“ erzählt die Ereignisse rund um die Watergate-Affäre aus einer eher weniger beachteten Perspektive. „Gaslit“ gibt’s ab jetzt auf Starzplay.

La Brea

Mitten in Los Angeles tut sich der Boden auf – und hunderte Menschen stürzen in die Tiefe. Darunter auch Eve Harris und ihr Sohn Josh. Aber entgegen aller Erwartung sterben die beiden nicht, sondern sie landen in einer prähistorischen Welt. Bleibt die Frage, wie sie da wieder herauskommen. Die Dramaserie „La Brea“ könnt ihr mit eurem Sky Ticket streamen.

Frankreich aus europäischer Sicht

Im zweiten Wahlgang kämpfen heute Emmanuel Macron und Marine Le Pen um die französische Präsidentschaft. Die Wahl findet unter enormem Druck statt, denn die Ereignisse in der Welt überschlagen sich: Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges muss die EU ihre Sicherheitspolitik überdenken, die Inflation steigt und auch der Klimawandel ist nach wie vor aktuell. Wie geht der nächste französische Präsident oder die nächste Präsidentin mit diesen politischen Gegebenheiten um und was können Europäerinnen und Europäer von der neuen Regierung erwarten? Über diese Fragen spricht Moderatorin Marie Labory mit vier repräsentativen Gästen aus der europäischen Zivilgesellschaft in „Frankreich aus europäischer Sicht“. Die Talkrunde gibt’s in der arte-Mediathek.

Was läuft heute?

