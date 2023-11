Bild: Gebrandmarkt – Die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika | Netflix

Was läuft heute? | Gebrandmarkt, 13 Exorcisms, Re: Mama mit Kamera und ich

Die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika

Auf Netflix erzählt Oscar-Preisträger Roger Ross Williams in „Gebrandmarkt“ die Geschichte des Rassismus in den USA. In „13 Exorcisms“ werden auf WOW einer Teenagerin Dämonen ausgetrieben und die Arte-Doku „Re: Mama mit Kamera und ich“ schaut sich sogenannte „Momfluencerinnen“ genau an.