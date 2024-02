Was läuft heute? | Gefährlicher Weltraumschrott, Unterwegs mit Mum, Ein Mann zum Verlieben

Gefährlicher Weltraumschrott — Auf Kollisionskurs mit Satelliten

Um die Erde kreisen Millionen von Schrottteilen. Die können nicht nur gefährlich werden, wenn sie mal auf die Erde krachen. Sondern richten noch viel mehr Schaden an, wenn sie mit einem Satelliten zusammenstoßen. Doch eine perfekte Lösung für das Müllproblem oben im All gibt es noch nicht. Die Doku „Gefährlicher Weltraumschrott“ findet ihr ab heute in der ZDF-Mediathek.

Unterwegs mit Mum

Andy (Seth Rogen) ist ein genialer Erfinder, aber noch hat er keine Geldgeber für seine neueste Errungenschaft: ein ökologisches Reinigungsmittel. Damit sich das ändert, plant er einen Roadtrip, um die Geschäftsleute direkt anzusprechen. Kurzerhand nimmt er auch seine Mutter Joyce (Barbra Streisand) mit. Doch mit ihr läuft nichts mehr so, wie geplant. Die Komödie „Unterwegs mit Mum“ könnt ihr jetzt auf Netflix streamen.

Ein Mann zum Verlieben

Als Marianne mit ihrem Freund Abel Schluss macht, bricht für ihn eine Welt zusammen. Denn immerhin ist sie schwanger und das ausgerechnet von Abels bestem Freund Paul. Doch inzwischen ist Paul gestorben und Abel macht sich direkt wieder Hoffnungen auf einen Neustart mit Marianne. Aber das ist nicht so einfach. Die RomCom „Ein Mann zum Verlieben“ könnt ihr ab heute online first in der ARD-Mediathek anschauen.

