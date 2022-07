Was läuft heute? | Gemeinsam unbesiegbar: The Making of Dr. Strange and the Multiverse of Madness, Lovecut, New Amsterdam

Gemeinsam unbesiegbar: The Making of Dr. Strange and the Multiverse of Madness

In der Marvel-Reihe „Gemeinsam unbesiegbar“ werden Einblicke hinter die Kulissen verschiedener Produktionen gegeben. Für das “Making of Dr. Strange and the Multiverse of Madness” erzählen die Schauspielerinnen und Schauspieler unter anderem auch, wie sie mit der Entwicklung ihrer diversen Charaktere umgehen und wie viel Arbeit das für den Regisseur Sam Raimi bedeutet. „The Making of Dr. Strange and the Multiverse of Madness“ könnt ihr jetzt auf Disney+ ansehen.

Lovecut

Momo und Alex führen eine Beziehung nur über Skype. Getroffen haben sie sich bis jetzt nicht, denn Alex hat Angst, Momo könnte ihn nicht mehr mögen, wenn sie sieht, dass er im Rollstuhl sitzt. Jakob und Julia versuchen ihr Taschengeld mit Sex-Tapes aufzubessern. Sechs Jugendliche, die ihre ersten Erfahrungen mit den Höhen und Tiefen in Sachen Liebe machen. Den Coming-of-Age-Film „Lovecut“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

New Amsterdam (Staffel 2)

Dr. Max Goodwin ist neuer Leiter des ältesten Krankenhauses in den USA. Nachdem er sich in Staffel eins einen guten Ruf erarbeitet hat, wird in der zweiten Staffel der Krankenhausserie ein intensiverer Blick auf sein Privatleben geworfen. Dabei muss er sich nicht nur mit seiner Krebsdiagnose auseinandersetzen. Die zweite Staffel von „New Amsterdam“ ist jetzt bei Netflix verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.