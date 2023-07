Was läuft heute? | Generation Beziehungsunfähig, Harry vs. William: Der royale Bruderzwist, Lucky

Generation Beziehungsunfähig

Über Millennials wird ja viel gesagt. Zum Beispiel, dass sie gut mit Krisen umgehen können. Aber auch, dass sie sich nur schwer auf etwas festlegen können. Der Autor Michael Nast hat das 2016 in seinem Buch „Generation Beziehungsunfähig“ vor allem auf langfristige Partnerschaften bezogen. Die Regisseurin Helena Hufnagel hat aus dem Buch einen gleichnamigen Spielfilm mit Frederick Lau und Luise Heyer in den Hauptrollen gemacht. Ob die beiden wirklich so beziehungsunfähig sind, könnt ihr in „Generation Beziehungsunfähig“ ab heute bei Prime Video sehen.

Harry vs. William: Der royale Bruderzwist

Die beiden englischen Prinzen William und Harry stehen seit ihrer Geburt im Rampenlicht. Lange wurden sie als gutes Team dargestellt, doch spätestens seit Harrys Rückzug aus dem Königshaus wurde klar, dass es zwischen den beiden große Konflikte geben muss. Die Doku „Harry vs. William: Der royale Bruderzwist“ schaut genau auf die Beziehung der Brüder und zieht außerdem die Rollen anderer Familienmitglieder und der Medien in Betracht. Ihr findet die Doku ab sofort in der Arte-Mediathek.

Lucky

Der Schauspieler Harry Dean Stanton hatte eine über 60-jährige Karriere in Hollywood. In den meisten Fällen spielte er geheimnisvolle Nebenrollen. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen, wie z. B. in Wim Wenders’ Filmklassiker „Paris, Texas“. Kurz vor seinem Tod spielte er im Film „Lucky“ auch noch mal die Hauptrolle. Darin verkörpert er einen hochbetagten Atheisten, der sich mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen muss. Ihr findet „Lucky“ ab heute bei Mubi.

Was läuft heute?

