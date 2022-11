Was läuft heute? | Generation Euromaidan, Die Chauras von Bangladesch, Um die Welt mit Zac Efron

Generation Euromaidan – Sehnsucht nach Demokratie

Serhij Leschtschenko, Switlana Salischtschuk und Mustafa Najem sind vor neun Jahren ganz vorne mit dabei auf dem Maidan, dem Platz der Unabhängigkeit in Kiew. Sie kämpften für die Demokratie und gegen den damaligen Präsidenten Wiktor Janukowytsch. Wer sind diese drei Menschen? Was treibt sie an? Und wie hat sich bis heute die Generation Euromaidan verändert? Auf diese Fragen sucht die Doku „Generation Euromaidan – Sehnsucht nach Demokratie“ von Kristof Gerega Antworten. Ihr findet sie ab jetzt in der ZDF-Mediathek.

Die Chauras von Bangladesch – Leben zwischen Fluch und Segen

Sie leben in einem stetigen Wechsel zwischen Aufbau und Verlust – die Chaurus im Süden Bangladeschs. Dort ereignet sich in regelmäßigen Abständen folgendes Phänomen: Im Wechsel von Monsun- und Trockenzeit entstehen und verschwinden immer wieder Inseln mit fruchtbaren Böden – sogenannte Schwemmlandinseln. Auf diesen Inseln leben die etwa drei Millionen „Chauras“ zeitweise. Sie führen ein hartes Leben, das der Klimawandel noch erschweren wird. Die Dokumentation „Die Chauras von Bangladesch – Leben zwischen Fluch und Segen“ findet ihr ab jetzt in der arte-Mediathek.

Um die Welt mit Zac Efron

In der 2. Staffel seiner Doku-Serie verschlägt es Zac Efron nach Australien. Down Under füttert er Kängurus, trifft Menschen, die die Welt zu einem besseren Ort machen wollen, und probiert lokale Spezialitäten. Und anscheinend hat ihm das Land bei den Dreharbeiten so gut gefallen, dass Zac Efron gleich ganz dort hingezogen ist. Und ganz ohne Streit blieb diese Doku-Serie auch nicht, denn Netflix soll die Idee zur Serie von dem australischen Filmemacher und Model Ben Waddell geklaut haben. Eine zweite Staffel gibt es jetzt aber trotzdem. Die neuen Folgen von „Um die Welt mit Zac Efron“ findet ihr ab jetzt bei Netflix.

