Was läuft heute? | Generation F – Zeit für Sportler:innen, Child of Kamiari Month, Bad Neighbors

Generation F – Zeit für Sportler:innen

Selten stehen Frauen im Fokus der Öffentlichkeit, wenn es um Sport geht. Auch in der Sportschau geht es meistens um Fußball und fast nur um Männer. In Zusammenarbeit mit dem WDR hat das Sportstudio deshalb mit „Generation F – Zeit für Sportler:innen“ die erste Doku produziert, in der Sportlerinnen im Fokus stehen. Die fünfteilige Reihe begleitet in jeder Folge eine Sportlerin auf ihren Weg an die Spitze ihrer Disziplin. Monatlich wird an jedem zweiten Dienstag im Monat eine neue Folge veröffentlicht. Die erste Folge mit der Weitspringerin Maryse Luzoloist ist jetzt schon in der ARD-Mediathek verfügbar.

Child of Kamiari Month



„Child of Kamiari Month“ ist ein japanischer Anime, der durch eine Crowdfunding-Kampagne finanziert wurde. Es geht um die 12-jährige Kanna, die von den Göttern abstammt. Eigentlich sollte ihre Mutter Opfergaben aus ganz Japan zu der Götterversammlung in Izumo bringen. Nachdem ihre Mutter stirbt, übernimmt sie diese Aufgabe, in der Hoffnung ihre Mutter im Land der Götter wiederzusehen. „Child of Kamiari Month“ könnt ihr euch jetzt auf Netflix ansehen.

Bad Neighbors

Mac und Kelly genießen die Vorstadtidylle in ihrem neuen Zuhause. Doch dann zieht eine Studentenverbindung in das Nachbarhaus der jungen Familie und stellt ihr ruhiges Leben auf den Kopf. Ein Nachbarschaftsstreit bricht aus, der sich immer weiter hochschaukelt. Auch im zweiten Teil von „Bad Neighbours“ geht es um einen Nachbarschaftsstreit zischen Mac, Kelly und ihren Nachbarn. Doch diesmal zieht eine weibliche Studentinnenverbindung ein. „Bad Neigbors“ Teil 1 und 2 könnt ihr jetzt auf Prime Video streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.